Бикерстафф прокомментировал невероятный бросок Айви в концовке матча с «Кингз»

Главный тренер «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстафф высказался о невероятном трёхочковом броске с фолом при «-3» в исполнении защитника своей команды Джейдена Айви за три секунды до конца четвёртой четверти матча с «Сакраменто Кингз» (114:113), который прошёл 27 декабря.

«Он знает, сколько труда он вкладывает. Его партнёры по команде знали это и доверились ему. Мы могли совершить более сложный, спорный трёхочковый, но мы увидели его в углу и сыграли на него. Он сделал движение вперёд и забил, а затем уверенно реализовал штрафной и помог нам выиграть игру», — приводит слова Бикерстаффа The Athletic.

В текущем регулярном чемпионате НБА 22-летний Айви сыграл в 29 матчах, в которых набирал 17,4 очка, делал 4,2 подбора и четыре передачи в среднем за игру.