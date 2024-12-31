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Бикерстафф прокомментировал невероятный бросок Айви в концовке матча с «Кингз»

Бикерстафф прокомментировал невероятный бросок Айви в концовке матча с «Кингз»
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Главный тренер «Детройт Пистонс» Джей Би Бикерстафф высказался о невероятном трёхочковом броске с фолом при «-3» в исполнении защитника своей команды Джейдена Айви за три секунды до конца четвёртой четверти матча с «Сакраменто Кингз» (114:113), который прошёл 27 декабря.

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Лайлз - 20, Дерозан - 19, Монк - 15, Мюррэй - 11, Хаертер - 8, Эллис - 5, Лень - 4, Джонс - 3, Джонс - 2, Маклафлин, Макдермотт, Робинсон, Краудер
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Бисли - 22, Айви - 19, Дюрен - 13, Рид - 7, Томпсон - 7, Хардуэй-младший - 6, Харрис - 4, Сассер - 3, Холланд, Мур, Фонтеккио, Клинтман

«Он знает, сколько труда он вкладывает. Его партнёры по команде знали это и доверились ему. Мы могли совершить более сложный, спорный трёхочковый, но мы увидели его в углу и сыграли на него. Он сделал движение вперёд и забил, а затем уверенно реализовал штрафной и помог нам выиграть игру», — приводит слова Бикерстаффа The Athletic.

В текущем регулярном чемпионате НБА 22-летний Айви сыграл в 29 матчах, в которых набирал 17,4 очка, делал 4,2 подбора и четыре передачи в среднем за игру.

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