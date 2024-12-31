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Отец Егора Дёмина сделал важное заявление о состоянии здоровья баскетболиста

Отец Егора Дёмина сделал важное заявление о состоянии здоровья баскетболиста
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В прошлом игрок «Урал-Грейт» и подмосковных «Химок» Владимир Дёмин, отец российского баскетболиста университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина, рассказал о состоянии здоровья сына.

«Егор восстановился. Последняя игра перед уходом на перерыв у его команды была 20 декабря, Егор не участвовал. Первая после перерыва игра состоится в ночь на 1 января по московскому времени, под бой курантов. Егор играет, у него всё в порядке», — приводит слова Дёмина‑старшего «Матч ТВ».

Напомним, Егор Дёмин получил повреждение в начале матча NCAA с командой университета Провиденс 3 декабря.

Дёмин попробовал себя в роли комментатора на игре своей команды

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