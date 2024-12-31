Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр » и завершилась победой гостей со счётом 132:121.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 36 очков, 22 подборов и 11 передач.

В составе хозяев наилучшей результативностью отметился американский защитник Джордан Кларксон, набравший 24 очка, сделавший пять подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Денвер» сыграет дома с «Атлантой», а «Юта» отправится в гости к «Нью-Йорк Никс».