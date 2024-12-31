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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» в матче НБА

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр » и завершилась победой гостей со счётом 132:121.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 132
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Кларксон - 24, Секстон - 22, Маркканен - 17, Джузэнг - 14, Кесслер - 12, Кольер - 8, Джордж - 7, Уильямс - 7, Филиповски - 5, Сенсабо - 5, Миллз, Юбэнкс, Михайлюк, Поттер
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Портер - 21, Браун - 20, Маррей - 20, Уэстбрук - 16, Уотсон - 13, Строутер - 4, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский форвард Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 36 очков, 22 подборов и 11 передач.

В составе хозяев наилучшей результативностью отметился американский защитник Джордан Кларксон, набравший 24 очка, сделавший пять подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Денвер» сыграет дома с «Атлантой», а «Юта» отправится в гости к «Нью-Йорк Никс».

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