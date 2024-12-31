Результаты игрового дня НБА 31 декабря
Поделиться
В ночь с 30 на 31 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех этих встреч.
Все результаты игрового дня НБА 31 декабря:
«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 106:126;
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 108:115 ОТ;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:116;
«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 121:132;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс» — 95:113;
«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 110:100;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 103:125.
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 126
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Валанчюнас - 22, Брогдон - 18, Сарр - 18, Кисперт - 16, Кузма - 9, Кулибали - 6, Каррингтон - 6, Джордж - 4, Шампани - 3, Батлер - 2, Гилл - 2, Вукчевич, Дэвис, Болдуин Мл., Холмс
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Харт - 23, Ануноби - 18, Брансон - 18, Бриджес - 13, Макбрайд - 8, Шамет - 6, Ачиува - 5, Пэйн - 3, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
108 : 115
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 31, Уильямс - 20, Карри - 17, Грин - 14, Мицич - 7, Джеффрис - 6, Симпсон - 6, Салон - 3, Ричардс - 2, Уонг - 2, Диабате, Гибсон
Чикаго Буллз: Уайт - 23, Крэйг - 18, Уильямс - 17, Вучевич - 16, Гидди - 13, Смит - 11, Терри - 5, Болл - 4, Хортон-Такер - 4, Бузелис - 2, Филлипс - 2, Картер, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 33, Джонс - 18, Мёрфи - 18, Мюррей - 13, Мисси - 12, Грин - 7, Тайс - 6, Бостон - 3, Хоукинс - 3, Ривз, Альварадо, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 35, Харден - 27, Зубац - 20, Джонс - 11, Данн - 7, Коффи - 6, Портер - 5, Батюм - 3, Бамба - 2, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 132
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Кларксон - 24, Секстон - 22, Маркканен - 17, Джузэнг - 14, Кесслер - 12, Кольер - 8, Джордж - 7, Уильямс - 7, Филиповски - 5, Сенсабо - 5, Миллз, Юбэнкс, Михайлюк, Поттер
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Портер - 21, Браун - 20, Маррей - 20, Уэстбрук - 16, Уотсон - 13, Строутер - 4, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
95 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 19, Куминга - 18, Джексон-Дэвис - 16, Шрёдер - 12, Уиггинс - 11, Карри - 11, Хилд - 2, Пост - 2, Грин - 2, Уотерс III - 2, Андерсон, Луни, Сантос, Спенсер
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Митчелл - 23, Аллен - 12, Джером - 10, Уэйд - 10, Леверт - 9, Мобли - 7, Меррилл - 5, Страс - 3, Ньянг - 3, Портер - 2, Томпсон - 2, Тор - 2, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
110 : 100
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Сабонис - 17, Монк - 14, Дерозан - 14, Лайлз - 14, Эллис - 7, Мюррэй - 4, Лень - 4, Хаертер - 3, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Кроуфорд, Робинсон
Даллас Маверикс: Динвидди - 30, Вашингтон - 28, Гримс - 11, Уильямс - 10, Харди - 8, Гэффорд - 8, Гортман - 5, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Клебер , Моррис
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
103 : 125
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 25, Авдия - 17, Эйтон - 12, Шарп - 12, Камара - 12, Рит - 9, Хендерсон - 6, Уокер - 5, Клингэн - 3, Мюррэй - 2, Тибулл, Бэнтон, Макгауэнс, Рупер, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Макси - 23, Ябуселе - 16, Убре - 15, Джордж - 9, Каунсил - 7, Мартин - 7, Джексон - 3, Даутин - 3, Нэнс - 3, Бона - 2, Лоури
Комментарии
- 31 декабря 2024
-
10:14
-
09:30
-
09:22
-
07:23
-
06:49
-
00:50
-
00:03
- 30 декабря 2024
-
23:46
-
23:19
-
22:59
-
22:08
-
21:51
-
21:25
-
20:55
-
20:40
-
20:00
-
19:09
-
18:40
-
17:42
-
17:02
-
16:22
-
15:31
-
14:37
-
14:16
-
13:21
-
12:30
-
11:48
-
11:31
-
10:33
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
07:49
-
07:45
-
04:49