В ночь с 30 на 31 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех этих встреч.

Все результаты игрового дня НБА 31 декабря:

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 106:126;

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 108:115 ОТ;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:116;

«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 121:132;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс» — 95:113;

«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 110:100;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 103:125.

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