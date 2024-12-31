Глория Мари Джеймс — Леброну: для меня честь быть твоей матерью

Глория Мари Джеймс, мама лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поздравила сына с днём рождения. Вчера, 30 декабря, спортсмену исполнилось 40 лет.

«О, сын мой! Я могу сказать о тебе очень много замечательного. Но этого всё равно будет недостаточно, чтобы выразить, как я горжусь тобой. Для меня честь быть твоей матерью. Поздравляю с 40-летием. Пусть бог благословит тебя. Люблю тебя, мама», — написала Глория на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Глории Мари Джеймс

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн к настоящему моменту принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 23,5 очка, делал 7,9 подбора и отдавал девять результативных передач.

Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: