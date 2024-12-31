Брайс Джеймс назвал величайшего баскетболиста всех времён

Брайс Джеймс, младший сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поздравил отца с днём рождения. В понедельник, 30 декабря, Леброну исполнилось 40 лет.

«С днём рождения! Величайший баскетболист всех времён! Величайший человек всех времён! Люблю тебя, Брон», — написал Брайс на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн к настоящему моменту принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 23,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал девять результативных передач.

В настоящий момент Брайсу 17 лет. В следующем сезоне он сможет выступать в NCAA. На драфт Национальной баскетбольной ассоциации свою кандидатуру он сможет выставить в 2026 году.

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