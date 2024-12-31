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Пол Джордж высказался о причинах падения рейтингов матчей НБА

Пол Джордж высказался о причинах падения рейтингов матчей НБА
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Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж поделился мнением о падении телевизионных рейтингов матчей НБА.

«Я бы сказал, аналитика взяла верх. Тренеры хотят, чтобы их подопечные забивали трёхочковые броски. Им нужны проходы под кольцо или штрафные. При этом многие болельщики — фанаты старой школы. Они хорошо помнят, какой НБА была раньше. Сейчас звёзды часто травмируются. Но ребёнок, который любит определённую звезду, не хочет смотреть на других.

Раньше в лиге было гораздо больше соперничества. Не думаю, что сейчас это есть. В наше время мы, безусловно, стали самыми мастеровитыми. Нужно просто добавить к этому дополнительные элементы», — сказал Джордж в своём подкасте.

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