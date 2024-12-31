Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

УНИКС поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетбольный клуб УНИКС поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Поздравлениями поделилась пресс-служба казанской команды.

«Уходящий 2024 год подарил нам множество ярких моментов и значительных достижений: наша команда в пятый раз завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ и в седьмой – чемпионата России. В нынешнем спортивном сезоне-2024/2025 УНИКС продолжает демонстрировать непоколебимый дух и стремление к победам. Вместе с вами мы готовы встретить Новый год с надеждой и решимостью, по-прежнему борясь за высокие места и спортивные вершины.

Благодарим вас за невероятную поддержку на трибунах «Баскет-холла» и непоколебимую веру в команду. Пусть наступающий 2025 год принесёт новые победы и достижения! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!» — говорится в сообщении казанского клуба.

В настоящий момент УНИКС занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету подопечных Велимира Перасовича 17 побед и пять поражений. Следующий матч казанцы проведут в новом году – 5 января УНИКС примет «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Материалы по теме
ЦСКА на вершине, УНИКС неплох, а «Уралмаш» набрал ход. Рейтинг силы Единой лиги
ЦСКА на вершине, УНИКС неплох, а «Уралмаш» набрал ход. Рейтинг силы Единой лиги

Семиклассник ростом 220 см играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android