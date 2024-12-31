Баскетбольный клуб УНИКС поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Поздравлениями поделилась пресс-служба казанской команды.

«Уходящий 2024 год подарил нам множество ярких моментов и значительных достижений: наша команда в пятый раз завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ и в седьмой – чемпионата России. В нынешнем спортивном сезоне-2024/2025 УНИКС продолжает демонстрировать непоколебимый дух и стремление к победам. Вместе с вами мы готовы встретить Новый год с надеждой и решимостью, по-прежнему борясь за высокие места и спортивные вершины.

Благодарим вас за невероятную поддержку на трибунах «Баскет-холла» и непоколебимую веру в команду. Пусть наступающий 2025 год принесёт новые победы и достижения! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!» — говорится в сообщении казанского клуба.

В настоящий момент УНИКС занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету подопечных Велимира Перасовича 17 побед и пять поражений. Следующий матч казанцы проведут в новом году – 5 января УНИКС примет «Зенит». Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

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