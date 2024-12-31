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ЦСКА поздравил болельщиков с наступающими праздниками, показав забавное видео с Джекири

ЦСКА поздравил болельщиков с наступающими праздниками, показав забавное видео с Джекири
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Баскетбольный клуб ЦСКА поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и Рождеством. Поздравлениями поделилась пресс-служба красно-синих.

«Дорогие друзья, время летит незаметно, и вот уже наступает пора новогодних праздников! ПБК ЦСКА поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам и вашим близким счастья и удачи в 2025 году! Приходите все вместе на матчи ЦСКА и получайте яркие эмоции!» — говорится в сообщении армейцев.

К сообщению пресс-служба красно-синих прикрепила забавное видео с 30-летним центровым команды Тони Джекири.

Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА.

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