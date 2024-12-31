Владимир Гомельский обратился к подписчикам перед Новым годом

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поздравил всех любителей баскетбола с наступающим 2025 годом.

«Дорогие любители баскетбола! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть 2025 год будет мирным, обильным, счастливым! Никогда не болейте и продолжайте любить баскетбол. Всего вам самого доброго!» — сказал Гомельский на своей официальной странице в социальных сетях. К сообщению эксперт прикрепил несколько фото.

Фото: https://t.me/gomelskybasket

Фото: https://t.me/gomelskybasket

Недавно Владимир поделился мнением о вероятности выступления клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Российской Федерации.

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