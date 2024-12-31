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Бизнесмен объяснил, зачем купил особняк Майкла Джордана за $ 9,5 млн

Бизнесмен объяснил, зачем купил особняк Майкла Джордана за $ 9,5 млн
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Бизнесмен Джон Купер дал комментарий по поводу своего решения приобрести роскошный особняк легенды НБА Майкла Джордана в Чикаго. Когда дом выставляли на продажу в 2012 году, его стоимость составляла $ 29 млн. Джордан несколько раз снижал цену, но покупатели так и не находились. В этом году Купер приобрёл особняк за $ 9,5 млн.

«Помню, когда увидел выставленный на продажу дом, подумал: каким же счастливчиком будет тот, кто его купит. Джордан был моим любимым игроком, за выступлениями которого я всегда наблюдал. Он совершал броски, которые казались невозможными», — приводит слова Купера Lincoln Journal Star.

Бизнесмен добавил, что не намерен делать особняк местом своего постоянного проживания, но планирует бывать там часто.

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Как выглядит выставленный на продажу особняк Майкла Джордана:

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