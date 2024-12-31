Ховард: Шакил О’Нил намерен притащить свою задницу в «Лейкерс»

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард ответил на шуточный вопрос болельщика по поводу возможного возвращения в калифорнийскую команду.

«Когда перейду в «Лейкерс»? Я не собираюсь. У вас же есть три центровых. Чёрт, у вас есть Карим Абдул-Джаббар. Кажется, Шак говорил, что намерен притащить свою задницу обратно. Вот тогда-то у вас всё будет хорошо», — сказал Ховард на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма повторил достижения Ховарда, Абдул-Джаббара и ещё трёх игроков.

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