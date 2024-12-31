15-й раз в истории НБА два партнёра по команде оформили трипл-дабл

В ночь на 31 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс» на стадионе «Дельта-центр». Встреча закончилась победой гостей со счётом 132:121. Данный матч вошёл в историю как 15-й, по ходу которого два партнёра по команде оформили трипл-дабл.

Лидер команды Никола Йокич и звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук набрали по 10+ очков в трёх статистических показателях. На счету сербского форварда 36 очков, 22 подбора и 11 передач. Уэстбрук набрал по ходу матча 16 очков, 10 подборов и 10 передач, также совершив четыре перехвата.

Для Расселла это уже третий раз, когда он вместе с товарищем по команде оформляет трипл-дабл. В первый раз он сделал это в «Оклахоме» вместе с Полом Джорджем, второй – в «Лейкерс» с Леброном Джеймсом.