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15-й раз в истории НБА два партнёра по команде оформили трипл-дабл

15-й раз в истории НБА два партнёра по команде оформили трипл-дабл
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В ночь на 31 декабря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Денвер Наггетс» на стадионе «Дельта-центр». Встреча закончилась победой гостей со счётом 132:121. Данный матч вошёл в историю как 15-й, по ходу которого два партнёра по команде оформили трипл-дабл.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 132
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Кларксон - 24, Секстон - 22, Маркканен - 17, Джузэнг - 14, Кесслер - 12, Кольер - 8, Джордж - 7, Уильямс - 7, Филиповски - 5, Сенсабо - 5, Миллз, Юбэнкс, Михайлюк, Поттер
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Портер - 21, Браун - 20, Маррей - 20, Уэстбрук - 16, Уотсон - 13, Строутер - 4, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Лидер команды Никола Йокич и звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук набрали по 10+ очков в трёх статистических показателях. На счету сербского форварда 36 очков, 22 подбора и 11 передач. Уэстбрук набрал по ходу матча 16 очков, 10 подборов и 10 передач, также совершив четыре перехвата.

Для Расселла это уже третий раз, когда он вместе с товарищем по команде оформляет трипл-дабл. В первый раз он сделал это в «Оклахоме» вместе с Полом Джорджем, второй – в «Лейкерс» с Леброном Джеймсом.

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