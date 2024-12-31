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«Локомотив-Кубань» поздравил любителей баскетбола с наступающим Новым годом

«Локомотив-Кубань» поздравил любителей баскетбола с наступающим Новым годом
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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» поздравил всех любителей и профессионалов баскетбола с наступающим Новым годом.

«Желаем всем вдохновения, энергии и уверенности в своих силах. Пусть 2025 год станет для вас таким же успешным и запоминающимся, как точный бросок в самый важный момент игры. Пусть команда, которая вас окружает – будь то семья, друзья или коллеги – всегда поддерживает и помогает достигать ваших целей. И каждый день наступающего года станет возможностью сделать шаг вперёд к мечте.

Приходите на баскетбол, болейте за нас – а мы сделаем всё, чтобы игра принесла вам незабываемые эмоции. Вместе нам по силам любые достижения! Вперёд, к новым победам!» — говорится в сообщении краснодарского клуба.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету подопечных Андрея Ведищева 17 побед и пять поражений. Следующий матч «Локо» проведёт в новом году – 4 января краснодарцы примут «Парму». Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

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