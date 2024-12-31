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В «Пари Нижний Новгород» поздравили болельщиком с Новым годом

В «Пари Нижний Новгород» поздравили болельщиком с Новым годом
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Баскетбольный клуб, выступающий в Единой лиге ВТБ, «Пари Нижний Новгород» обратился к поклонникам своей команды и поздравил с наступающим Новым годом.

«С наступающим Новым годом, дорогие болельщики «Пари Нижний Новгород»!

Спасибо вам, что поддерживаете, спасибо, что вы рядом! В уходящем году мы пережили много интересных моментов: яркие победы, напряжённые концовки, конечно, вашу невероятную поддержку, которая вдохновляет команду двигаться вперёд и побеждать.

Увидимся в 2025 году, который, верим, подарит нам ещё немало счастливых моментов. Пусть Новый год принесёт вам радость, здоровье и успех во всех начинаниях», — говорится в сообщении команды в социальных сетях.

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