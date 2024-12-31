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«Панатинаикос» продлил контракт с травмированным Матиасом Лессором

«Панатинаикос» продлил контракт с травмированным Матиасом Лессором
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«Панатинаикос» продлил контракт со своим 29-летним французским бигменом Матиасом Лессором, который получил тяжёлую травму ноги во время состоявшегося 19 декабря матча Евролиги, в котором его команда обыграла дома «Басконию» со счётом 104:69. О продлении контракта сообщил владелец греческого клуба Димитрис Яннакопулос.

Димитрис Яннакопулос продлил конракт с Матиасом Лессором

Димитрис Яннакопулос продлил конракт с Матиасом Лессором

Фото: Из личного архива Димитриса Яннакопулоса

Яннакопулос лично приехал домой к травмированному игроку, чтобы официально оформить сделку, о чём он сообщил в соцсетях.

«Когда дело касается семьи, никаких переговоров не бывает. Вы просто садитесь на диван, улыбаетесь друг другу в течение пяти минут и подписываетесь ещё на три года», — написал он.

«Панатинаикосу» придётся обойтись без Матиаса Лессора в течение следующих четырёх месяцев (в лучшем случае), поскольку французский центровой получил перелом малоберцовой кости.

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