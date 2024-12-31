Керр — о результатах «Уорриорз»: ты являешься тем, о ком говорит твой счёт в таблице

59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр высказался о результатах своего коллектива в сезоне-2024/2025, в котором у «воинов» 16 побед и 16 поражений. В ночь на 31 декабря «Голден Стэйт» проиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 95:113.

«Да, я думаю легендарный Билл Парсельс хорошо высказался на этот вопрос: «Ты являешься тем, о ком говорит твой результат в таблице». И мы, очевидно, потерпели неудачу с того раннего старта, когда у нас был большой импульс и хорошая игра. И я знаю, потому что видел, как мы начинали, что это заложено в нас, и понимаю, что мы можем добиться лучшего, но сейчас у нас, безусловно, борьба с самими собой», — сказал Керр после игры с «Кавальерс».