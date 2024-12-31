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Керр — о результатах «Уорриорз»: ты являешься тем, о ком говорит твой счёт в таблице

Керр — о результатах «Уорриорз»: ты являешься тем, о ком говорит твой счёт в таблице
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59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр высказался о результатах своего коллектива в сезоне-2024/2025, в котором у «воинов» 16 побед и 16 поражений. В ночь на 31 декабря «Голден Стэйт» проиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 95:113.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
95 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 19, Куминга - 18, Джексон-Дэвис - 16, Шрёдер - 12, Уиггинс - 11, Карри - 11, Хилд - 2, Пост - 2, Грин - 2, Уотерс III - 2, Андерсон, Луни, Сантос, Спенсер
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Митчелл - 23, Аллен - 12, Джером - 10, Уэйд - 10, Леверт - 9, Мобли - 7, Меррилл - 5, Страс - 3, Ньянг - 3, Портер - 2, Томпсон - 2, Тор - 2, Тайсон

«Да, я думаю легендарный Билл Парсельс хорошо высказался на этот вопрос: «Ты являешься тем, о ком говорит твой результат в таблице». И мы, очевидно, потерпели неудачу с того раннего старта, когда у нас был большой импульс и хорошая игра. И я знаю, потому что видел, как мы начинали, что это заложено в нас, и понимаю, что мы можем добиться лучшего, но сейчас у нас, безусловно, борьба с самими собой», — сказал Керр после игры с «Кавальерс».

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