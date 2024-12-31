Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Две звезды «Уорриорз» набрали четыре очка в матче с «Кливлендом» при 18 бросках

Две звезды «Уорриорз» набрали четыре очка в матче с «Кливлендом» при 18 бросках
Комментарии

В ночь на 31 декабря на арене «Чейз Центр» поражением «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 95:113 в матче с «Кливленд Кавальерс» завершился очередной игровой день Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Две звезды «воинов» набрали по ходу встречи всего четыре очка на двоих.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
95 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 19, Куминга - 18, Джексон-Дэвис - 16, Шрёдер - 12, Уиггинс - 11, Карри - 11, Хилд - 2, Пост - 2, Грин - 2, Уотерс III - 2, Андерсон, Луни, Сантос, Спенсер
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Митчелл - 23, Аллен - 12, Джером - 10, Уэйд - 10, Леверт - 9, Мобли - 7, Меррилл - 5, Страс - 3, Ньянг - 3, Портер - 2, Томпсон - 2, Тор - 2, Тайсон

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин набрал два очка, реализовав один бросок при 10 попытках с игры (0 из двух трёхочковых), и также ни разу не попал со штрафной линии (0 из двух). Его партнёр Бадди Хилд также записал на свой счёт два очка (один из восьми бросков с игры и 0 попаданий с трёхочковой линии). Лучшим игроком в составе «Уорриорз» стал Жонатан Куминга (18 очков, 10 подборов, две передачи и один блок-шот).

Материалы по теме
Рэкет и торговля людьми. Богачи в США творили жуткие вещи. Ведут ли ниточки к Леброну?
Рэкет и торговля людьми. Богачи в США творили жуткие вещи. Ведут ли ниточки к Леброну?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android