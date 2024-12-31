Две звезды «Уорриорз» набрали четыре очка в матче с «Кливлендом» при 18 бросках

В ночь на 31 декабря на арене «Чейз Центр» поражением «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 95:113 в матче с «Кливленд Кавальерс» завершился очередной игровой день Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Две звезды «воинов» набрали по ходу встречи всего четыре очка на двоих.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин набрал два очка, реализовав один бросок при 10 попытках с игры (0 из двух трёхочковых), и также ни разу не попал со штрафной линии (0 из двух). Его партнёр Бадди Хилд также записал на свой счёт два очка (один из восьми бросков с игры и 0 попаданий с трёхочковой линии). Лучшим игроком в составе «Уорриорз» стал Жонатан Куминга (18 очков, 10 подборов, две передачи и один блок-шот).