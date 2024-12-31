Президент «Партизана» рассказал, как уговорил Обрадовича вернуться в клуб

Президент сербского «Партизана» Остоя Мияйлович рассказал, как он в 2021 году убедил Желько Обрадовича вернуться в клуб и занять пост главного тренера.

«Эта ситуация войдёт в историю. Генеральный менеджер Зоран Савид перечислил имена тренеров, которых он считал хорошими, и я спросил его: «А Желько Обрадович?» Он ответил: «Ты ненормальный». Я сказал: «Давай попробуем что-нибудь сделать».

Однажды он [Обрадович] пригласил нас к себе домой, и именно там началась моя первая открытая атака на него, чтобы заставить его согласиться. Затем было ещё несколько встреч. Когда он согласился стать тренером, он просто встал, протянул мне руку и сказал, что мы договорились. Я не подал ему руку, я не мог поверить в происходящее.

А он смотрит и говорит: «Что теперь? Ты уже сдался?» — приводит слова Мияйловича Mozzart Sport.