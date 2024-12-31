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Бронни Джеймс и новички «Лейкерс» поздравили Леброна Джеймса песней

Бронни Джеймс и новички «Лейкерс» поздравили Леброна Джеймса песней
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20-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймс вместе с остальными новичками «озёрников» на тренировке команды спели поздравительную песню для отца Бронни, четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги и звёздного форварда Леброна Джеймса, которому 30 декабря исполнилось 40 лет.

Джеймс-младший в последнее время является игроком команды «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига). Бронни установил личный рекорд по передачам в декабрьском победном матче Лиги развития НБА с фарм-клубом «Орландо Мэджик».

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