Расселл Уэстбрук стал третьим игроком в истории НБА, собравшим «идеальный» трипл-дабл

36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника, Расселл Уэстбрук в победном матче с «Ютой Джаз» (132:121) оформил трипл-дабл и вошёл в историю североамериканской лиги как третий игрок, собравший «идеальный» трипл-дабл.

На счету Уэстбрука 16 очков, 10 подборов и 10 передач, а также четыре перехвата. Поскольку по ходу встречи Расселл не совершил ни одного промаха (100-процентная точность бросков с игры) и ни одной потери, это позволило Уэстбруку стать третьим игроком в истории, который оформил трипл-дабл без промахов и потерь.

Первым баскетболистом стал партнёр Расселла Никола Йокич в 2018 году в матче с «Финикс Санз» (35 очков, 12 подборов, 11 передач). Вторым был Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») в игре с «Торонто Рэпторс» в нынешнем сезоне-2024/2025 (17 очков, 11 подборов, 13 передач).