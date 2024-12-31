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Расселл Уэстбрук стал третьим игроком в истории НБА, собравшим «идеальный» трипл-дабл

Расселл Уэстбрук стал третьим игроком в истории НБА, собравшим «идеальный» трипл-дабл
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36-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции разыгрывающего защитника, Расселл Уэстбрук в победном матче с «Ютой Джаз» (132:121) оформил трипл-дабл и вошёл в историю североамериканской лиги как третий игрок, собравший «идеальный» трипл-дабл.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 132
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Кларксон - 24, Секстон - 22, Маркканен - 17, Джузэнг - 14, Кесслер - 12, Кольер - 8, Джордж - 7, Уильямс - 7, Филиповски - 5, Сенсабо - 5, Миллз, Юбэнкс, Михайлюк, Поттер
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Портер - 21, Браун - 20, Маррей - 20, Уэстбрук - 16, Уотсон - 13, Строутер - 4, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Джонс, Ннаджи, Пикетт

На счету Уэстбрука 16 очков, 10 подборов и 10 передач, а также четыре перехвата. Поскольку по ходу встречи Расселл не совершил ни одного промаха (100-процентная точность бросков с игры) и ни одной потери, это позволило Уэстбруку стать третьим игроком в истории, который оформил трипл-дабл без промахов и потерь.

Первым баскетболистом стал партнёр Расселла Никола Йокич в 2018 году в матче с «Финикс Санз» (35 очков, 12 подборов, 11 передач). Вторым был Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») в игре с «Торонто Рэпторс» в нынешнем сезоне-2024/2025 (17 очков, 11 подборов, 13 передач).

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