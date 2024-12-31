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Андрей Ведищев поздравил с наступающим Новым годом любителей баскетбола

Андрей Ведищев поздравил с наступающим Новым годом любителей баскетбола
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Главный тренер и президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поздравил поклонников баскетбола с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был наполнен яркими впечатлениями и событиями, которые навсегда останутся в нашей памяти. Ваша энергия и вера в команду вдохновляют нас стремиться к новым целям и свершениям!

Уважаемые партнёры, болельщики, тренеры, игроки и все те, кто влюблён в баскетбол. Вы — сердце нашего клуба.
Пусть 2025 год принесёт в ваш дом радость и благополучие, а нам всем — незабываемые эмоции и победы.

Будьте счастливы и помните, что впереди нас ждёт только лучшее! С Новым годом!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

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Новости. Баскетбол
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