Форвард «Реала» Габриэль Дек выбыл на длительное время из-за травмы

Лёгкий форвард испанского клуба «Реал» Мадрид Габриэль Дек получил разрыв подколенного сухожилия и, как ожидается, пропустит длительное время. Об этом сообщает Basketnews.

Дек получил травму во время матча испанской лиги ACB с БК «Барселона», который состоялся в воскресенье, 29 декабря. Выполнив эффектный данк двумя руками во время быстрого отрыва, он неудачно приземлился, получив серьёзный разрыв подколенного сухожилия.

Время полного восстановления игрока пока не определено, но он пропустит минимум несколько недель. Команда надеется, что Дек сможет вернуться в конце февраля, чтобы принять участие в Кубке Испании.

В текущем сезоне Евролиги аргентинский форвард в 18 матчах набирал в среднем 9,6 очка и делал 3,4 подбора.