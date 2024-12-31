Список самых точных игроков НБА при 8+ попытках трёхочковых за игру

К концу 2024 года «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обладающих самой высокой точностью дальних бросков при минимум восьми попытках за игру в североамериканской лиге.

Список лучших снайперов НБА в сезоне-2024/2025:

1. Норман Пауэлл («Лос-Анджелес Клипперс») — 45,8%;

2. Пэйтон Притчард («Бостон Селтикс») — 41,9%;

3. Малик Бизли («Детройт Пистонс») — 41,8%;

4. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 41,2%;

5. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 41,1%;

6. Тайлер Хирроу («Майами Хит») — 41,0%;

7. Джордан Пул («Вашингтон Уизардс») — 40,7%;

8. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 40,6%;

9. Деррик Уайт («Бостон Селтикс») — 38,5%;

10. Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») — 36,9%.