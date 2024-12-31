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Виктор Вембаньяма установил очередной рекорд НБА

Виктор Вембаньяма установил очередной рекорд НБА
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20-летний звёздный французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма набрал рекордные в истории североамериканской лиги цифры за один игровой месяц.

В декабре Вембаньяма продемонстрировал следующие значения в различных статистических показателях: 315 очков, 111 подборов, 53 передачи, 50 блок-шотов и 42 реализованных трёхочковых броска.

После 32 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Сан-Антонио Спёрс» занимает девятое место в Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев 16 поражений.

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