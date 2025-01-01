«Бостон» разгромил «Торонто» с разницей в 54 очка в НБА. У Тейтума — 23 очка

В ночь с 31 декабря на 1 янвбря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в американском Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден » и завершилась победой хозяев со счётом 125:71.

Самым результативным в составе «Бостона» стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 23 очка и сделавший восемь подборов и три передачи. Его одноклубник разыгрывающий из США Пэйтон Притчард

записал в свой актив 19 очков, шесть подборов и четыре передачи.

Лучшую результативность в составе «Торонто» показал американский лёгкий форвард Скотти Барнс. На его счету дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. Таким образом, «Рэпторс» потерпели уже 11-е поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

В следующем матче «Бостон» в гостях встретится с «Миннесота Тимбервулвз» 3 января, а «Торонто» на своей арене сыграет с «Бруклин Нетс» 2 января.

Рекорды НБА: