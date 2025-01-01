Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бостон Селтикс — Торонто Рэпторс, результат матча 1 января 2025, счёт 125:71, регулярный чемпионат НБА

«Бостон» разгромил «Торонто» с разницей в 54 очка в НБА. У Тейтума — 23 очка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 31 декабря на 1 янвбря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в американском Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден » и завершилась победой хозяев со счётом 125:71.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 71
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Притчард - 19, Уайт - 16, Холидэй - 14, Браун - 12, Хозер - 12, Уолш - 10, Кета - 8, Петерсон - 5, Тиллман - 2, Корнет - 2, Спрингер - 2, Хорфорд
Торонто Рэпторс: Барнс - 16, Митчелл - 9, Баттл - 9, Пёлтль - 7, Буше - 7, Браун - 6, Шид - 5, Олиник - 5, Уолтер - 3, Шомше - 2, Агбаджи - 2, Могбо, Лоусон, Темпл, Фернанду

Самым результативным в составе «Бостона» стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 23 очка и сделавший восемь подборов и три передачи. Его одноклубник разыгрывающий из США Пэйтон Притчард
записал в свой актив 19 очков, шесть подборов и четыре передачи.

Лучшую результативность в составе «Торонто» показал американский лёгкий форвард Скотти Барнс. На его счету дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. Таким образом, «Рэпторс» потерпели уже 11-е поражение подряд в регулярном чемпионате НБА.

В следующем матче «Бостон» в гостях встретится с «Миннесота Тимбервулвз» 3 января, а «Торонто» на своей арене сыграет с «Бруклин Нетс» 2 января.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Клубы НБА, если бы они были рок-группами. Кто «битлы», а кто — «цеппелины»?
Клубы НБА, если бы они были рок-группами. Кто «битлы», а кто — «цеппелины»?

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android