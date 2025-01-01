Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» дома одолела «Миннесоту», Шей Гилджес-Александер набрал 40 очков

«Оклахома» дома одолела «Миннесоту», Шей Гилджес-Александер набрал 40 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» с трудом одолели «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025. Напряжённый матч, прошедший на Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити), завершился со счётом 113:105 (21:24, 25:28, 43:23, 24:30) в пользу хозяев площадки.

НБА — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Хартенштайн - 15, Дорт - 14, Уильямс - 14, Джо - 7, Уиггинс - 7, Уоллес - 5, Уильямс - 5, Уильямс - 3, Митчелл - 3, Джонс, Дженг, Карлсон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 20, Рид - 19, Конли - 16, Рэндл - 11, Дивинченцо - 10, Александер-Уолкер - 8, Гобер - 8, Макдэниелс - 7, Майнотт - 6, Шеннон, Никс, Инглс, Миллер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити» Шей Гилджес-Александер, который набрал 40 очков, также на его счету три подбора, две результативные передачи и три перехвата. Лидер «Оклахомы» провёл на паркете почти 35 минут.

Лидер же «Миннесоты» Энтони Эдвардс в этом матче записал на свой счёт 20 очков, семь подборов и две передачи.

Для «Оклахома-Сити Тандер» это уже 11-я подряд победа в чемпионате (без учёта проигранного «Милуоки Бакс» финала Кубка НБА).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android