«Оклахома» дома одолела «Миннесоту», Шей Гилджес-Александер набрал 40 очков

Баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» с трудом одолели «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025. Напряжённый матч, прошедший на Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити), завершился со счётом 113:105 (21:24, 25:28, 43:23, 24:30) в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити» Шей Гилджес-Александер, который набрал 40 очков, также на его счету три подбора, две результативные передачи и три перехвата. Лидер «Оклахомы» провёл на паркете почти 35 минут.
Лидер же «Миннесоты» Энтони Эдвардс в этом матче записал на свой счёт 20 очков, семь подборов и две передачи.
Для «Оклахома-Сити Тандер» это уже 11-я подряд победа в чемпионате (без учёта проигранного «Милуоки Бакс» финала Кубка НБА).
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