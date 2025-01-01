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Лос-Анджелес Лейкерс — Кливленд Кавальерс, результат матча 1 января 2025, счёт 110:122, регулярный чемпионат НБА

86 очков Леброна, Дэвиса и Ривза не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Кливлендом»
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В ночь с 31 декабря на 1 янвбря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:110.

НБА — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Дэвис - 28, Джеймс - 23, Хатимура - 7, Милтон - 6, Кристи - 5, Кнехт - 4, Финни-Смит - 2, Реддиш, Джеймс, Хэйс
Кливленд Кавальерс: Аллен - 27, Митчелл - 26, Мобли - 20, Страс - 15, Гарлэнд - 14, Ньянг - 9, Джером - 5, Леверт - 3, Уэйд - 3, Меррилл, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон

В составе победителей наибольшее число очков набрал центровой Джарретт Аллен, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. Его партнёр по команде защитник Донован Митчелл завершил встречу с 26 очками.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал американский защитник Остин Ривз, оформивший дабл-дабл: 35 очков, девять подборов и 10 передач. Его одноклубник центровой из США Энтони Дэвис также записал в свой актив дабл-дабл: 28 очков, 13 подборов и четыре передачи. Ветеран и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 23 очка.

В следующем матче «Лейкерс» в гостях встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 3 января, а «Кливленд» на выезде сыграет с «Даллас Маверикс» 4 января.

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