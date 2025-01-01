86 очков Леброна, Дэвиса и Ривза не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Кливлендом»

В ночь с 31 декабря на 1 янвбря завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в американском Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой гостей со счётом 122:110.

В составе победителей наибольшее число очков набрал центровой Джарретт Аллен, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. Его партнёр по команде защитник Донован Митчелл завершил встречу с 26 очками.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал американский защитник Остин Ривз, оформивший дабл-дабл: 35 очков, девять подборов и 10 передач. Его одноклубник центровой из США Энтони Дэвис также записал в свой актив дабл-дабл: 28 очков, 13 подборов и четыре передачи. Ветеран и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 23 очка.

В следующем матче «Лейкерс» в гостях встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 3 января, а «Кливленд» на выезде сыграет с «Даллас Маверикс» 4 января.

У кого больше всех очков в НБА: