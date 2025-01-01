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Дабл-дабл Дюранта не спас «Финикс Санз» от третьего поражения подряд

Дабл-дабл Дюранта не спас «Финикс Санз» от третьего поражения подряд
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Баскетболисты «Финикс Санз» потерпели третье поражение подряд в регулярном чемпионате НБА сезона-2024/2025.

НБА — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 117
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Дюрант - 29, Джонс - 21, Букер - 16, Пламли - 12, Моррис - 12, Окоги - 9, Данн - 8, Бил - 3, Игодаро - 2, Ли, Бол, Нуркич
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 38, Бейн - 31, Кеннард - 17, Уэллс - 11, Хафф - 8, Кончар - 7, Пиппен Мл. - 2, Спенсер - 2, Каслтон - 1, Ларэвиа, Альдама, Кларк

Сегодня, 1 января, «Финикс Санз» принимали «Мемфис Гриззлиз» в «Футпринт Центр». Матч завершился со счётом 117:112 в пользу гостей (36:26, 33:29, 22:31, 26:26).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон. В его активе 38 очков, 11 подборов, четыре результативные передачи и два перехвата. Также высокой результативностью у гостей отметился защитник Десмонд Бейн (31 очко, пять подборов, семь передач).

В составе «Финикс Санз» лучшую статистику продемонстрировал Кевин Дюрант — 29 очков, 10 подборов, шесть передач и один перехват.

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