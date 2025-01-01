Дабл-дабл Дюранта не спас «Финикс Санз» от третьего поражения подряд

Баскетболисты «Финикс Санз» потерпели третье поражение подряд в регулярном чемпионате НБА сезона-2024/2025.

Сегодня, 1 января, «Финикс Санз» принимали «Мемфис Гриззлиз» в «Футпринт Центр». Матч завершился со счётом 117:112 в пользу гостей (36:26, 33:29, 22:31, 26:26).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон. В его активе 38 очков, 11 подборов, четыре результативные передачи и два перехвата. Также высокой результативностью у гостей отметился защитник Десмонд Бейн (31 очко, пять подборов, семь передач).

В составе «Финикс Санз» лучшую статистику продемонстрировал Кевин Дюрант — 29 очков, 10 подборов, шесть передач и один перехват.