Результаты игрового дня НБА 1 января

В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 20250го в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех этих встреч.

Баскетбол. Результаты игрового дня регулярного чемпионата НБА 1 января:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:86.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:105.

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:110.

«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 117:112.