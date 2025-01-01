Результаты игрового дня НБА 1 января
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В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 20250го в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех этих встреч.
Баскетбол. Результаты игрового дня регулярного чемпионата НБА 1 января:
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:86.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 113:105.
«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:110.
«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 117:112.
НБА — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
122 : 86
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Джонсон - 17, Касл - 15, Барнс - 11, Шампани - 9, Васселл - 8, Пол - 7, Коллинс - 7, Брэнэм - 5, Сохан - 4, Мамукелашвили - 4, Уэсли - 2, Сиссоко - 2, Бэсси - 2, Джонс - 2
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 17, Пауэлл - 15, Коффи - 14, Хиланд - 7, Данн - 7, Джонс - 6, Браун - 5, Зубац - 5, Джонс - 4, Бамба - 2, Миллер - 2, Портер - 2, Батюм
НБА — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Хартенштайн - 15, Дорт - 14, Уильямс - 14, Джо - 7, Уиггинс - 7, Уоллес - 5, Уильямс - 5, Уильямс - 3, Митчелл - 3, Джонс, Дженг, Карлсон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 20, Рид - 19, Конли - 16, Рэндл - 11, Дивинченцо - 10, Александер-Уолкер - 8, Гобер - 8, Макдэниелс - 7, Майнотт - 6, Шеннон, Никс, Инглс, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Дэвис - 28, Джеймс - 23, Хатимура - 7, Милтон - 6, Кристи - 5, Кнехт - 4, Финни-Смит - 2, Реддиш, Винсент, Джеймс, Хэйс
Кливленд Кавальерс: Аллен - 27, Митчелл - 26, Мобли - 20, Страс - 15, Гарлэнд - 14, Ньянг - 9, Джером - 5, Леверт - 3, Уэйд - 3, Меррилл, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 117
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Дюрант - 29, Джонс - 21, Букер - 16, Пламли - 12, Моррис - 12, Окоги - 9, Данн - 8, Бил - 3, Игодаро - 2, Ли, Бол, Нуркич
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 38, Бейн - 31, Кеннард - 17, Уэллс - 11, Хафф - 8, Кончар - 7, Пиппен Мл. - 2, Спенсер - 2, Каслтон - 1, Ларэвиа, Альдама, Кларк
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