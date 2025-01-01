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Леброн Джеймс стал первым игроком в истории, который сыграл в НБА и в 18, и в 40 лет

Леброн Джеймс стал первым игроком в истории, который сыграл в НБА и в 18, и в 40 лет
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40-летний звёздный американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в проигранном матче с «Кливленд Кавальерс» (110:122).

НБА — регулярный чемпионат
01 января 2025, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 35, Дэвис - 28, Джеймс - 23, Хатимура - 7, Милтон - 6, Кристи - 5, Кнехт - 4, Финни-Смит - 2, Реддиш, Винсент, Джеймс, Хэйс
Кливленд Кавальерс: Аллен - 27, Митчелл - 26, Мобли - 20, Страс - 15, Гарлэнд - 14, Ньянг - 9, Джером - 5, Леверт - 3, Уэйд - 3, Меррилл, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон

Выйдя на паркет в Лос-Анджелесе минувшей ночью, Леброн стал первым игроком в истории лиги, который принял участие в матче НБА в 18 лет и в 40. Примечательно, что его дебют состоялся в составе «Кливленд Кавальерс», которые его выбрали под первым номером драфта, 29 октября 2003 года в матче с «Сакраменто Кингз», а свою первую игру в 40-летнем возрасте Леброн провёл против своего первого клуба.

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