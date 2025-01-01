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Команда Дёмина одержала очередную победу, Егор набрал четыре очка

Команда Дёмина одержала очередную победу, Егор набрал четыре очка
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31 декабря 2024 года состоялся очередной матч команды университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает молодой российский талантливый защитник Егор Дёмин, в рамках NCAA (Национальная университетская спортивная ассоциация) с коллективом «Аризона Стэйт Сан Девилз». Команда Егора одержала разгромную победу со счётом 76:56.

На счету российского защитника четыре очка, четыре подбора, семь передач и два перехвата. Лучшим игроком встречи стал Ричи Саундерс, набравший по ходу встречи 30 очков, сделавший шесть подборов, один перехват, один блок-шот и отдавший одну передачу.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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