Команда Дёмина одержала очередную победу, Егор набрал четыре очка

31 декабря 2024 года состоялся очередной матч команды университета Бригама Янга (BYU), за которую выступает молодой российский талантливый защитник Егор Дёмин, в рамках NCAA (Национальная университетская спортивная ассоциация) с коллективом «Аризона Стэйт Сан Девилз». Команда Егора одержала разгромную победу со счётом 76:56.

На счету российского защитника четыре очка, четыре подбора, семь передач и два перехвата. Лучшим игроком встречи стал Ричи Саундерс, набравший по ходу встречи 30 очков, сделавший шесть подборов, один перехват, один блок-шот и отдавший одну передачу.

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