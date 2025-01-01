НБА дисквалифицировала двух игроков за драку в матче «Майами» — «Хьюстон»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала список санкций по отношению к игрокам и тренерам, принявшим участие в массовой драке в концовке матча «Майами Хит» с «Хьюстон Рокетс» (104:100).

Напомним, инцидент произошёл в последние минуты, когда защитник «Хит» Тайлер Хирроу и защитник «Рокетс» Амен Томпсон сошлись в жёсткой борьбе на вбрасывании. После перепалки Томпсон бросил Хирроу на паркет, спровоцировав потасовку, которая закончилась удалением шести человек, в том числе главного тренера «Рокетс» Име Удоки.

По итогам расследования лиги звезда «Майами» Терри Розир получил дисквалификацию на один матч, зачинщик драки Амен Томпсон будет вынужден пропустить две игры. Тайлер Хирроу оштрафован на $ 25 тыс., Джейлен Грин («Хьюстон») — на $ 35 тыс., а тренер «Рокетс» Удока — на $ 50 тыс.