15 очков Шампани помогли «Вашингтону» переиграть «Чикаго»

В ночь с 1 на 2 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 125:107.

В тройку самых результативных игроков матча вошли Зак Лавин («Чикаго», 32 очка), Джордан Пул («Вашингтон», 30 очков) и Коби Уайт («Чикаго, 17 очков). Лёгкий форвард «Уизардс» Джастин Шампани набрал 15 очков.

«Буллз» уступили после двух побед подряд и находятся на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции — в зоне плей-ин. «Вашингтон выиграл после двух кряду поражений — этот успех стал для худших на Востоке «Уизардс» только шестым в 31 матче регулярного сезона.