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Вашингтон Уизардс — Чикаго Буллз, результат матча 2 января 2025, счет 125:107, НБА 2024/2025

15 очков Шампани помогли «Вашингтону» переиграть «Чикаго»
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В ночь с 1 на 2 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 125:107.

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
125 : 107
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс: Пул - 30, Шампани - 15, Валанчюнас - 14, Кисперт - 13, Брогдон - 12, Каррингтон - 11, Сарр - 11, Джордж - 9, Кузма - 5, Гилл - 3, Вукчевич - 2, Кулибали, Дэвис, Батлер, Холмс
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Уайт - 17, Вучевич - 12, Хортон-Такер - 7, Уильямс - 7, Гидди - 6, Терри - 6, Болл - 5, Бузелис - 5, Филлипс - 4, Картер - 3, Смит - 3, Саного, Дуарте, Лидделл

В тройку самых результативных игроков матча вошли Зак Лавин («Чикаго», 32 очка), Джордан Пул («Вашингтон», 30 очков) и Коби Уайт («Чикаго, 17 очков). Лёгкий форвард «Уизардс» Джастин Шампани набрал 15 очков.

«Буллз» уступили после двух побед подряд и находятся на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции — в зоне плей-ин. «Вашингтон выиграл после двух кряду поражений — этот успех стал для худших на Востоке «Уизардс» только шестым в 31 матче регулярного сезона.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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