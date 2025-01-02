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Нью-Йорк Никс — Юта Джаз, результат матча 2 января 2025, счет 119:103, НБА 2024/2025

«Нью-Йорк» нанёс «Юте» пятое кряду поражение, одержав девятую победу подряд
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В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:103.

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Йорк Никс: Таунс - 31, Бриджес - 27, Ануноби - 22, Харт - 15, Ачиува - 12, Пэйн - 8, Колек - 2, Шамет - 2, Топпин, Макбрайд, Дадье, Симс, Райан, Хукпорти
Юта Джаз: Кларксон - 25, Секстон - 25, Маркканен - 16, Джордж - 15, Джузэнг - 10, Кесслер - 6, Сенсабо - 4, Филиповски - 2, Миллз, Кольер, Юбэнкс, Михайлюк, Поттер

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Никс» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл — на его счету 31 очко и 21 подбор, а также четыре ассиста. Лёгкий форвард хозяев Джош Харт записал в свой актив трипл-дабл — 15 очков, 14 подборов и 12 передач.

«Нью-Йорк» одержал девятую победу подряд и занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Для находящейся на предпоследнем, 14-м месте Запада «Юты» это поражение стало пятым кряду.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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