«Нью-Йорк» нанёс «Юте» пятое кряду поражение, одержав девятую победу подряд

В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:103.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Никс» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл — на его счету 31 очко и 21 подбор, а также четыре ассиста. Лёгкий форвард хозяев Джош Харт записал в свой актив трипл-дабл — 15 очков, 14 подборов и 12 передач.

«Нью-Йорк» одержал девятую победу подряд и занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Для находящейся на предпоследнем, 14-м месте Запада «Юты» это поражение стало пятым кряду.