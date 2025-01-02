«Нью-Орлеан» проиграл 11-й мач подряд, уступив «Майами»

В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Майами Хит» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:108.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Пеликанс» Трей Мёрфи, набравший 43 очка, а также четыре подбора и три ассиста. Центровой «Майами» Эдрис «Бэм» Адебайо остановился в одном подборе от трипл-дабла — на его счету 23 очка, 10 передач и девять подборов.

Для «Пеликанс» это поражение стало 11-м подряд в регулярном чемпионате. Из 21 последнего матча «Нью-Орлеан» проиграл 20.