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Майами Хит — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 2 января 2025, счет 119:108, НБА 2024/2025

«Нью-Орлеан» проиграл 11-й мач подряд, уступив «Майами»
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В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Майами Хит» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:108.

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Майами Хит: Хироу - 32, Адебайо - 23, Робинсон - 17, Жакез-мл. - 12, Уэр - 10, Батлер - 9, Йович - 8, Бёркс - 6, Хайсмит - 2, Stevens, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Лав
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 34, Макколлум - 22, Бостон - 14, Мюррей - 12, Джонс - 8, Хоукинс - 8, Мисси - 7, Грин - 3, Кэйн, Тайс, Ривз

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Пеликанс» Трей Мёрфи, набравший 43 очка, а также четыре подбора и три ассиста. Центровой «Майами» Эдрис «Бэм» Адебайо остановился в одном подборе от трипл-дабла — на его счету 23 очка, 10 передач и девять подборов.

Для «Пеликанс» это поражение стало 11-м подряд в регулярном чемпионате. Из 21 последнего матча «Нью-Орлеан» проиграл 20.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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