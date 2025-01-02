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Хьюстон Рокетс — Даллас Маверикс, результат матча 2 января 2025, счет 110:99, НБА 2024/2025

«Даллас» уступил в дерби «Хьюстону», продлив серию поражений без Луки Дончича
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В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу в техасском дерби со счётом 110:99.

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 23, Грин - 22, Брукс - 19, Уитмор - 18, Смит II - 12, Ванвлит - 5, Холидей - 4, Адамс - 4, Тэйт - 3, Ландейл, Шеппард, Грин
Даллас Маверикс: Гримс - 17, Ирвинг - 16, Томпсон - 16, Харди - 11, Лайвли - 8, Динвидди - 8, Проспер - 6, Вашингтон - 6, Клебер - 5, Гэффорд - 4, Пауэлл - 2, Гортман, Уильямс, Моррис

Тройку самых результативных игроков встречи составили представители «Хьюстона» — турецкий центровой Алперен Шенгюн (23 очка), атакующий защитник Джейлен Грин (22 очка) и лёгкий форвард Диллон Брукс (19 очков). Из-за травмы матч пропустил лидер «Далласа» — разыгрывающий защитник Лука Дончич.

«Маверикс» проиграли третью встречу подряд без участия Дончича, который не принял участия в четырёх последних матчах.

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