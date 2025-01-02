«Даллас» уступил в дерби «Хьюстону», продлив серию поражений без Луки Дончича

В ночь с 1 на 2 января мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки одержали победу в техасском дерби со счётом 110:99.

Тройку самых результативных игроков встречи составили представители «Хьюстона» — турецкий центровой Алперен Шенгюн (23 очка), атакующий защитник Джейлен Грин (22 очка) и лёгкий форвард Диллон Брукс (19 очков). Из-за травмы матч пропустил лидер «Далласа» — разыгрывающий защитник Лука Дончич.

«Маверикс» проиграли третью встречу подряд без участия Дончича, который не принял участия в четырёх последних матчах.