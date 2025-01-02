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Денвер Наггетс — Атланта Хоукс, результат матча 2 января 2025, счет 139:120, НБА 2024/2025

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» прервать победную серию «Атланты»
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В ночь с 1 на 2 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 139:120.

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Портер - 21, Маррей - 21, Уэстбрук - 16, Браун - 15, Строутер - 13, Уотсон - 11, Джордан - 8, Пикетт - 7, Джонс - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Шарич
Атланта Хоукс: Янг - 30, Хантер - 20, Крейчи - 14, Рисашер - 13, Родди - 10, Дэниэлс - 9, Оконгву - 9, Мэтьюз - 9, Капела - 4, Барлоу - 2

Трипл-даблом в составе «Наггетс» отметился сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 23 очка, 17 подборов и 15 результативных передач.

Это поражение прервало четырёхматчевую победную серию «Атланты», которая занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции — в зоне плей-ин. «Денвер» выиграл третий матч кряду и находится на четвёртом месте на Западе.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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