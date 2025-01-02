Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» прервать победную серию «Атланты»

В ночь с 1 на 2 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Атланта Хоукс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 139:120.

Трипл-даблом в составе «Наггетс» отметился сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 23 очка, 17 подборов и 15 результативных передач.

Это поражение прервало четырёхматчевую победную серию «Атланты», которая занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции — в зоне плей-ин. «Денвер» выиграл третий матч кряду и находится на четвёртом месте на Западе.