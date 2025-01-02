Результаты игрового дня НБА 2 января — хозяева выиграли восемь матчей из восьми

В ночь с 1 на 2 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей, исходы которых сложились в редкую статистическую комбинацию — во всех играх победы одержали хозяева площадок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 1 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 125:107;

«Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик» — 105:96;

«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 130:113;

«Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:108;

«Нью-Йорк Никс» — «Юта Джаз» — 119:103;

«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 110:99;

«Денвер Наггетс» — «Атланта Хоукс» — 139:120;

«Сакраменто Кингз» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:107.

Видео: Рекорды НБА