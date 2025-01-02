Результаты игрового дня НБА 2 января — хозяева выиграли восемь матчей из восьми
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В ночь с 1 на 2 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей, исходы которых сложились в редкую статистическую комбинацию — во всех играх победы одержали хозяева площадок. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 1 января:
- «Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 125:107;
- «Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик» — 105:96;
- «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 130:113;
- «Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:108;
- «Нью-Йорк Никс» — «Юта Джаз» — 119:103;
- «Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 110:99;
- «Денвер Наггетс» — «Атланта Хоукс» — 139:120;
- «Сакраменто Кингз» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:107.
НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
125 : 107
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс: Пул - 30, Шампани - 15, Валанчюнас - 14, Кисперт - 13, Брогдон - 12, Каррингтон - 11, Сарр - 11, Джордж - 9, Кузма - 5, Гилл - 3, Вукчевич - 2, Кулибали, Дэвис, Батлер, Холмс
Чикаго Буллз: Лавин - 32, Уайт - 17, Вучевич - 12, Хортон-Такер - 7, Уильямс - 7, Гидди - 6, Терри - 6, Болл - 5, Бузелис - 5, Филлипс - 4, Картер - 3, Смит - 3, Саного, Дуарте, Лидделл
НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
105 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Айви - 22, Каннингем - 19, Дюрен - 18, Харрис - 17, Хардуэй-младший - 12, Стюарт - 7, Томпсон - 6, Холланд - 2, Бисли - 2, Рид, Мур, Сассер
Орландо Мэджик: Саггс - 24, Колдуэлл-Поуп - 21, Картер - 15, Ховард - 9, Битадзе - 8, Энтони - 8, Айзек - 4, Харрис - 4, Хьюстан - 3, Джозеф, Да Силва
НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 33, Дик - 22, Куикли - 21, Агбаджи - 14, Пёлтль - 12, Уолтер - 11, Шид - 7, Олиник - 7, Буше - 3, Могбо, Темпл, Шомше, Фернанду, Митчелл, Баттл
Бруклин Нетс: Джонсон - 24, Расселл - 22, Джонсон - 17, Клэкстон - 16, Шарп - 11, Уилсон - 10, Клауни - 5, Льюис - 3, Симмонс - 2, Мартин - 2, Бикман - 1, Томас
НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Майами Хит: Хироу - 32, Адебайо - 23, Робинсон - 17, Жакез-мл. - 12, Уэр - 10, Батлер - 9, Йович - 8, Бёркс - 6, Хайсмит - 2, Розир, Stevens, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Лав
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 34, Макколлум - 22, Бостон - 14, Мюррей - 12, Джонс - 8, Хоукинс - 8, Мисси - 7, Грин - 3, Кэйн, Тайс, Ривз, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Йорк Никс: Таунс - 31, Бриджес - 27, Ануноби - 22, Харт - 15, Ачиува - 12, Пэйн - 8, Колек - 2, Шамет - 2, Топпин, Макбрайд, Дадье, Брансон, Симс, Райан, Хукпорти
Юта Джаз: Кларксон - 25, Секстон - 25, Маркканен - 16, Джордж - 15, Джузэнг - 10, Кесслер - 6, Сенсабо - 4, Филиповски - 2, Миллз, Кольер, Юбэнкс, Поттер, Михайлюк
НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 99
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 23, Грин - 22, Брукс - 19, Уитмор - 18, Смит II - 12, Ванвлит - 5, Холидей - 4, Адамс - 4, Тэйт - 3, Томпсон, Ландейл, Шеппард, Исон, Грин
Даллас Маверикс: Гримс - 17, Ирвинг - 16, Томпсон - 16, Харди - 11, Лайвли - 8, Динвидди - 8, Проспер - 6, Вашингтон - 6, Клебер - 5, Гэффорд - 4, Пауэлл - 2, Гортман, Уильямс, Маршалл, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
139 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Портер - 21, Маррей - 21, Уэстбрук - 16, Браун - 15, Строутер - 13, Уотсон - 11, Джордан - 8, Пикетт - 7, Джонс - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Шарич
Атланта Хоукс: Янг - 30, Хантер - 20, Крейчи - 14, Рисашер - 13, Родди - 10, Дэниэлс - 9, Оконгву - 9, Мэтьюз - 9, Капела - 4, Барлоу - 2, Джонсон, Богданович
НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 107
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сакраменто Кингз: Фокс - 35, Монк - 20, Дерозан - 18, Сабонис - 17, Лайлз - 12, Эллис - 9, Хаертер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Кроуфорд, Лень, Робинсон, Краудер
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 30, Макси - 27, Гордон - 14, Мартин - 12, Драммонд - 10, Ябуселе - 8, Джексон - 3, Каунсил - 3, Лоури, Убре, Даутин, Эдвардс, Бона
Видео: Рекорды НБА
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