Евролига: расписание матчей 2 января

Сегодня, 2 января, состоятся игры 19-го тура Евролиги в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание Евролиги на 2 января:

21:00 мск — «Жальгирис» (Литва) — «Олимпиакос» (Греция);

22:00 мск — АСВЕЛ (Франция) — «Олимпия» (Италия);

22:00 мск — «Альба» (Германия) — «Монако» (Монако);

22:30 мск — «Баскония» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия).

Напомним, после 18 туров возглавляет турнирную таблицу греческий «Олимпиакос». На втором месте располагается «Монако». Замыкает тройку лидеров «Париж».