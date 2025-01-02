Евролига: расписание матчей 2 января
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Сегодня, 2 января, состоятся игры 19-го тура Евролиги в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Расписание Евролиги на 2 января:
21:00 мск — «Жальгирис» (Литва) — «Олимпиакос» (Греция);
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
22:00 мск — АСВЕЛ (Франция) — «Олимпия» (Италия);
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
22:00 мск — «Альба» (Германия) — «Монако» (Монако);
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
22:30 мск — «Баскония» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, после 18 туров возглавляет турнирную таблицу греческий «Олимпиакос». На втором месте располагается «Монако». Замыкает тройку лидеров «Париж».
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