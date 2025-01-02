Никола Йокич оформил трипл-дабл, вошедший в топ-7 быстрейших в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», установил очередное историческое достижение.
В мачте с «Атлантой Хоукс», состоявшемся в ночь с 1 на 2 января, Йокич оформил трипл-дабл (23 очка, 17 подборов и 15 передач), вошедший в топ-7 быстрейших в истории НБА. Примечательно, что лучший показатель также принадлежит сербу. Ниже приведён список.
Быстрейшие трипл-даблы в НБА:
1. Никола Йокич — 14:33 (2018);
2. Джим Такер — 17:00 (1955);
3. Расселл Уэстбрук — 17:35 (2016);
4. Расселл Уэстбрук — 18:43 (2016);
5. Лука Дончич — 18:59 (2023);
6. Виктор Вембаньяма — 20:02 (2024);
7. Никола Йокич — 20:16 (2025).