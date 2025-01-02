Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич оформил трипл-дабл, вошедший в топ-7 быстрейших в НБА

Никола Йокич оформил трипл-дабл, вошедший в топ-7 быстрейших в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», установил очередное историческое достижение.

В мачте с «Атлантой Хоукс», состоявшемся в ночь с 1 на 2 января, Йокич оформил трипл-дабл (23 очка, 17 подборов и 15 передач), вошедший в топ-7 быстрейших в истории НБА. Примечательно, что лучший показатель также принадлежит сербу. Ниже приведён список.

Быстрейшие трипл-даблы в НБА:

1. Никола Йокич — 14:33 (2018);
2. Джим Такер — 17:00 (1955);
3. Расселл Уэстбрук — 17:35 (2016);
4. Расселл Уэстбрук — 18:43 (2016);
5. Лука Дончич — 18:59 (2023);
6. Виктор Вембаньяма — 20:02 (2024);
7. Никола Йокич — 20:16 (2025).

Материалы по теме
Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» прервать победную серию «Атланты»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android