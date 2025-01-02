Еврокубок: расписание матчей 2 января

Сегодня, 2 января, состоятся игры 13-го тура Еврокубка в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание Евролиги на 2 января:

20:00 мск — «Трефл Сопот» (Польша) — «Будучность» (Черногория);

21:00 мск — «Хапоэль Иерусалим» (Израиль) — «Арис» (Греция);

21:00 мск — «Лиеткабелис» (Литва) — «Цедевита-Олимпия» (Словения);

22:00 мск — «Умана Рейер» (Италия) — «Валенсия» (Испания);

23:00 мск — «Гран Канария» (Испания) — «Хапоэль Тель-Авив» (Израиль).

Напомним, действующим лидером в группе А является турецкий «Бахчешехир Колежи». Группу В возглавляет испанская «Валенсия».