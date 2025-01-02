Еврокубок: расписание матчей 2 января
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Сегодня, 2 января, состоятся игры 13-го тура Еврокубка в сезоне-2024/2025. Всего поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Расписание Евролиги на 2 января:
20:00 мск — «Трефл Сопот» (Польша) — «Будучность» (Черногория);
Еврокубок . Группа A. 13-й тур
02 января 2025, четверг. 20:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
21:00 мск — «Хапоэль Иерусалим» (Израиль) — «Арис» (Греция);
Еврокубок . Группа B. 13-й тур
02 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
21:00 мск — «Лиеткабелис» (Литва) — «Цедевита-Олимпия» (Словения);
Еврокубок . Группа B. 13-й тур
02 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
22:00 мск — «Умана Рейер» (Италия) — «Валенсия» (Испания);
Еврокубок . Группа B. 13-й тур
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
23:00 мск — «Гран Канария» (Испания) — «Хапоэль Тель-Авив» (Израиль).
Еврокубок . Группа A. 13-й тур
02 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим лидером в группе А является турецкий «Бахчешехир Колежи». Группу В возглавляет испанская «Валенсия».
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