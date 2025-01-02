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«Денвер» стал первой командой с 2020 года, проведшей несколько игр с 44+ передачами

«Денвер» стал первой командой с 2020 года, проведшей несколько игр с 44+ передачами
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» установила очередное статистическое достижение в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» (139:120), состоявшемся в ночь с 1 на 2 января.

«Денвер» стал первой командой с начала сезона-2020/2021, сумевшей провести несколько игр, в которых суммарно было набрано не менее 44 передач.

Наибольший вклад в матче с «Атлантой» внёс сербский центровой Никола Йокич, оформивший один из быстрейших трипл-даблов (23 очка, 17 подборов и 15 передач) в истории НБА.

В настоящий момент, после 32 матчей, «Денвер» располагается в четвёртом месте в зачёте Западной конференции НБА.

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