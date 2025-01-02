Известный журналист назвал команду, в которой Зайон Уильямсон сформирует сильный дуэт

54-летний американский подкастер, спортивный обозреватель Билл Симмонс заявил, что в случае обмена 24-летнего форварда Зайона Уильямсона из «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон сможет сформировать сильный дуэт с французской звездой «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой.

«Если бы «Сан-Антонио» обменяли на Зайона, угадайте, какой была бы реакция в лиге? Правильно: «Чёртово дерьмо! Вемби и Зайон? Ох, нет-нет-нет!» — приводит слова Симмонса издание AthlonSports.

Уильямсон не играет в сезоне-2024/2025 с 11 ноября. Зайон успел провести шесть матчей, в среднем набирая по 22,7 очка за игру, делая восемь подборов и 5,3 передачи за 31,1 минуты, проведённые на паркете. Уильямсон был выбран «Новым Орлеаном» на драфте в 2019 году.