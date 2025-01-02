Экс-игрок ЦСКА высказался о продлении контракта с греческим «Олимпиакосом»

Бывший центровой московского ЦСКА, а ныне игрок греческого «Олимпиакоса» 30-летний сербский форвард Никола Милутинов высказался о продлении контракта с нынешней командой.

«Никогда не знаешь наверняка, посмотрим, когда настанет время. Сейчас самое важное — это игра с каунасским «Жальгирисом» и хорошее выполнение своей работы», — приводит слова Милутинова авторитетный журналист Андреа Кальцони в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошлом сезоне Евролиги 30-летний центровой принял участие в 21 игре. В среднем за встречу он находился на площадке 23 минуты и 55 секунд, а также набирал 13,5 очка, делал 7,8 подбора, отдавал 1,4 передачи и совершал 1,0 блок-шота.