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В НБА представили обновлённый рейтинг лучших новичков сезона-2024/2025 на 2 января

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 5 декабря опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание «Лучший новичок» в сезоне-2024/2025. На первом месте расположился 20-летний камерунский форвард клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» Ив Мисси.

Рейтинг претендентов «Новичок года» на 2 января 2024 года:

1. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»)

2. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»)

3. Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»)

4. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»)

5. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»)

6. Закари Рисашер («Атланта Хоукс»)

7. Тристан Да Силва («Орландо Мэджик»)

8. Баб Каррингтон («Вашингтон Уизардс»)

9. Аджай Митчелл («Оклахома-Сити Тандер»)

10. Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»)