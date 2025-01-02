Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА представили обновлённый рейтинг лучших новичков сезона-2024/2025 на 2 января

В НБА представили обновлённый рейтинг лучших новичков сезона-2024/2025 на 2 января
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 5 декабря опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание «Лучший новичок» в сезоне-2024/2025. На первом месте расположился 20-летний камерунский форвард клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» Ив Мисси.

Рейтинг претендентов «Новичок года» на 2 января 2024 года:

1. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»)
2. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»)
3. Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»)
4. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»)
5. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»)
6. Закари Рисашер («Атланта Хоукс»)
7. Тристан Да Силва («Орландо Мэджик»)
8. Баб Каррингтон («Вашингтон Уизардс»)
9. Аджай Митчелл («Оклахома-Сити Тандер»)
10. Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Материалы по теме
Известный журналист назвал команду, в которой Зайон Уильямсон сформирует сильный дуэт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android