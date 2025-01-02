В НБА представили обновлённый рейтинг лучших новичков сезона-2024/2025 на 2 января

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 5 декабря опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание «Лучший новичок» в сезоне-2024/2025. На первом месте расположился 20-летний камерунский форвард клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» Ив Мисси.
Рейтинг претендентов «Новичок года» на 2 января 2024 года:
1. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»)
2. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»)
3. Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»)
4. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»)
5. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»)
6. Закари Рисашер («Атланта Хоукс»)
7. Тристан Да Силва («Орландо Мэджик»)
8. Баб Каррингтон («Вашингтон Уизардс»)
9. Аджай Митчелл («Оклахома-Сити Тандер»)
10. Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»)