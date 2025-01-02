Центровой Виктор Вембаньяма за свою карьеру в НБА забросил больше трёхочковых, чем данков

20-летний звёздный французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма имеет интересные статистические показатели за свою карьеру в североамериканской лиге.

На счету 218-сантиметрового форварда Вембаньямы 220 слэм-данков и 221 реализованный трёхочковый бросок.

Слэм-данк — вид забивания в баскетболе (а также стритболе), при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный — в два очка. В баскетболе 3х3 и стритболе — в одно.

Ранее известный журналист Билл Симмонс высказался по поводу возможного звёздного дуэта в «Спёрс».