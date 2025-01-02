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Лидер «Кливленда» Митчелл заявил, что хочет повторить успех Леброна образца 2016 года

Лидер «Кливленда» Митчелл заявил, что хочет повторить успех Леброна образца 2016 года
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Атакующий защитник и один из лидеров «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался об экс-игроке команды Леброне Джеймсе, ныне выступающем за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Для меня как для фаната «Кливленда», носящего форму команды, да, круг замкнулся. Я хочу повторить его успех и принести нам чемпионство», — приводит слова Митчелла LoJo Media в Х.

40-летний Леброн Джеймс помог «Кливленду» стать чемпионом НБА в 2016 году. Для команды подобный успех продолжает оставаться единственным в их истории. Леброн во время плей-офф того сезона принял участие в 21 матче и в среднем набирал 26,3 очка, 9,5 подбора, 7,6 передачи, 2,3 перехвата и 1,3 блок-шота за игру. Он также стал MVP финальной серии, в которой «Кливленд» обыграл «Голден Стэйт».

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