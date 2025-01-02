Экс-игрок «Зенита» Эртель близок к возвращению в «Барселону» — Mundo Deportivo

Французский разыгрывающий защитник Томас Эртель вскоре подпишет контракт с «Барселоной». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

35-летний баскетболист подпишет контракт с сине-гранатовыми до конца сезона-2024/2025. Ранее Эртель уже играл за «Барселону» с 2017 по 2021 год, с которой становился чемпионом Испании и победителем Кубка страны. С 2022 по 2024 год защитник представлял «Зенит», а последним клубом в его карьере на текущий момент является китайский «Шэньчжэнь Леопардс».

В Испании Эртель также представлял цвета мадридского «Реала», «Басконии» и «Аликанте». Ранее сообщалось, что «сливочные» не заинтересованы в возвращении игрока, однако такая же позиция была приписана и «Барселоне».