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Экс-игрок «Зенита» Эртель близок к возвращению в «Барселону» — Mundo Deportivo

Экс-игрок «Зенита» Эртель близок к возвращению в «Барселону» — Mundo Deportivo
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Французский разыгрывающий защитник Томас Эртель вскоре подпишет контракт с «Барселоной». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

35-летний баскетболист подпишет контракт с сине-гранатовыми до конца сезона-2024/2025. Ранее Эртель уже играл за «Барселону» с 2017 по 2021 год, с которой становился чемпионом Испании и победителем Кубка страны. С 2022 по 2024 год защитник представлял «Зенит», а последним клубом в его карьере на текущий момент является китайский «Шэньчжэнь Леопардс».

В Испании Эртель также представлял цвета мадридского «Реала», «Басконии» и «Аликанте». Ранее сообщалось, что «сливочные» не заинтересованы в возвращении игрока, однако такая же позиция была приписана и «Барселоне».

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