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Владимир Гомельский перечислил баскетболистов с игровым интеллектом

Владимир Гомельский перечислил баскетболистов с игровым интеллектом
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу понятия «игровой интеллект». Также специалист перечислил ряд баскетболистов, которые, по его мнению, обладали или обладают игровым интеллектом.

«Моё понимание баскетбольного интеллекта и как он связан с общим интеллектом? С моей точки зрения, игровой интеллект – это отличное понимание игры баскетболистом, если хотите, то дар предвидения того, как будут развиваться события на площадке в следующий момент. Неважно, в защите или в нападении играет его команда. В качестве примера приведу перехваты Станислава Ерёмина, передачи Арвидаса Сабониса и Николы Йокича, игру Джона Стоктона, который совершал самое маленькое количество потерь к голевым передачам. Игрок, который понимает игры и умеет предвидеть развитие событий, обладает высоким игровым интеллектом», – ответил Гомельский.

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